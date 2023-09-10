Кравцов и Павлов начали процесс восстановления после травм

Игроки сборной Украины Вячеслав Кравцов и Сергей Павлов начали процесс восстановления после травм.

Капитан национальной команды получил разрыв ахиллового сухожилия в матче пре-квалификации на Олимпиаду-2024 с Хорватией. Кравцову сделали операцию 24 августа. Ожидается, что реабилитация после хирургического вмешательства начнется через полтора месяца, а через три с половиной месяца Вячеслав сможет вернуться к тренировкам.

Павлов получил разрыв крестообразной связки колена в спарринге с Израилем. Бигмэна прооперировали 23 августа. Первую неделю спортсмен совершал восстановительные упражнения в больнице, после чего приступил к реабилитации в клинике, занимаясь по 3-4 часа в день.

Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации (70:85). Сине-желтые не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры-2024.