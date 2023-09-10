Шредер признан MVP чемпионата мира-2023 по баскетболу

Капитан сборной Германии Деннис Шредер признан самым ценным игроком (MVP) Чемпионата мира-2023 по баскетболу, завершившегося сегодня в Азии.

Шредер блистал на протяжении всего турнира, в том числе и в финальном поединке против Сербии (83:77), где его команда завоевала первое мировое «золото» в своей истории, а сам баскетболист набрал 28 очков.

29-летний разыгрывающий Торонто в среднем на турнире набирал по 19,1 очка, делал 6,1 передачи, 2,0 подбора и 1,4 перехвата за игру.

Как и год назад на Евробаскете-2022, где сборная Германии завоевала бронзовые медали, Шредер попал в символическую сборную чемпионата. Вместе с ним топ-5 составили: Богдан Богданович (Сербия), Шей Гилджес-Александер (Канада), Энтони Эдвардс (США) и Лука Дончич (Словения).

Лучшим тренером турнира, прошедшего в Филиппинах, Японии и Индонезии, признан итальянец Лука Банки, под руководством которого сборная Латвии сверхуспешно выступила на дебютном для себя чемпионате мира, заняв итоговое 5-е место.