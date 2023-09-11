Политехника-Галичина подписала центрового Бречко

Политехника-Галичина подписала центрового Евгения Бречко.

31-летний Бречко — воспитанник харьковского баскетбола, рост игрока — 205 см. Ранее Евгений выступал за Тернополь-ТНЕУ, СУМГУ, Мариуполь, Инваспорт-СДЮШОР-5.

В составе Инваспорта в прошлом сезоне Бречко провел 26 матчей, где в среднем набирал 17,7 очков и совершал 7 подборов. Евгений стал лучшим игроком Высшей лиги по рейтингу эффективности (+20,2).

Ранее Политехника-Галичина подписала защитника Максима Сафонова. В прошлом сезоне игрок стал чемпионом Украины в составе Будивельника, а летом выступал за сборную Украины U-20 на чемпионате Европы в Дивизионе B.

Политехника-Галичина заняла пятое место в Суперлиге-2022/23, добыв 15 побед в 32 матчах. Старт нового сезона в Суперлиге назначен на 3 октября.