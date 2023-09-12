Киев-Баскет продлил контракт с форвардом Кисильчуком

Киев-Баскет и форвард Назарий Кисильчук договорились о продлении сотрудничества на еще один сезон.

В прошедшем сезоне 26-летний Кисильчук был одним из лидеров Киев-Баскета. В среднем за игру форвард набирал 10,2 очка, делал 3,5 подбора и 2,9 передачи.

Также Киев-Баскет подтвердил подписание нового соглашения с форвардом Вадимом Заплотинским. О новом контракте игрока сообщалось еще в июле.

Ранее столичный клуб подписал двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах.