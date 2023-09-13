Женская сборная Украины вошла в четвертую корзину при жеребьевке отбора на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины вошла в четвертую корзину при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025.

Украинки точно не сыграют с Латвией, Польшей и Хорватией в отборочном турнире. Команды четвертой корзины встретятся с представителями первой, пятой и восьмой корзин. Другие группы будут составлены из второй, третьей, шестой и седьмой корзин.

Отдельную группу I создали для команд-хозяек Евробаскета — Италии, Греции, Чехии и Германии. Они получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации. Жеребьевка состоится 19 сентября в Мюнхене, а первые матчи отбора 9 и 12 ноября этого года.

Сборная Украины не пробилась в финальную часть Евробаскета-2023. В квалификации сине-желтые заняли второе место группы В, пропустив в основной турнир Францию.