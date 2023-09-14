Чемпионат Суперлиги Favbet в сезоне-2023/24 стартует 3 октября баблами в Киеве и Ивано-Франковске

Чемпионат Суперлиги Favbet в сезоне-2023/24 стартует 3 октября двумя баблами, которые пройдут в Киеве и Ивано-Франковске.

В первом киевском бабле выступят пять команд: Будивельник, Днепр, БИПА-Сборная Одесской области, Запорожье и Кривбасс. Поединки пройдут на домашней площадке Будивельника с 3 по 5 октября.

Матчи в Ивано-Франковске пройдут с 6 по 8 октября, в дальнейшем остальные баблы одного игрового тура также будут разводиться по дням. Вторую группу команд составили Прикарпатье-Говерла, Ровно-ОШВСМ, Старый Луцк — Университет, Политехника — Галичина, Черкасские Мавпы и Киев-Баскет.

Календарь матчей Суперлиги Favbet в первом туре:

Киев

Вторник, 3 октября

Запорожье – Кривбасс

Будивельник – Днепр

Среда, 4 октября

БИПА-Сборная Одесской области – Кривбасс

Запорожье – Днепр

Четверг, 5 октября

Будивельник – Кривбасс

БИПА-Сборная Одесской области – Днепр

Ивано-Франковск

Пятница, 6 октября

Ровно-ОШВСМ – Старый Луцк-Университет

Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы

Прикарпатье-Говерла – Киев-Баскет

Суббота, 7 октября

Политехника-Галичина – Старый Луцк-Университет

Ровно-ОШВСМ – Киев-Баскет

Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы

Воскресенье, 8 октября

Политехника-Галичина – Киев-Баскет

Ровно-ОШВСМ – Черкасские Мавпы

Прикарпатье-Говерла – Старый Луцк-Университет

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, каждая из команд сыграет по 30 матчей. После завершения регулярного сезона команды определят чемпиона Украины в матчах плей-офф.