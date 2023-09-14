Баскетбол
Чемпионат Суперлиги Favbet в сезоне-2023/24 стартует 3 октября баблами в Киеве и Ивано-Франковске
Чемпионат Суперлиги Favbet в сезоне-2023/24 стартует 3 октября двумя баблами, которые пройдут в Киеве и Ивано-Франковске.
В первом киевском бабле выступят пять команд: Будивельник, Днепр, БИПА-Сборная Одесской области, Запорожье и Кривбасс. Поединки пройдут на домашней площадке Будивельника с 3 по 5 октября.
Матчи в Ивано-Франковске пройдут с 6 по 8 октября, в дальнейшем остальные баблы одного игрового тура также будут разводиться по дням. Вторую группу команд составили Прикарпатье-Говерла, Ровно-ОШВСМ, Старый Луцк — Университет, Политехника — Галичина, Черкасские Мавпы и Киев-Баскет.
Календарь матчей Суперлиги Favbet в первом туре:
- Киев
Вторник, 3 октября
Запорожье – Кривбасс
Будивельник – Днепр
Среда, 4 октября
БИПА-Сборная Одесской области – Кривбасс
Запорожье – Днепр
Четверг, 5 октября
Будивельник – Кривбасс
БИПА-Сборная Одесской области – Днепр
- Ивано-Франковск
Пятница, 6 октября
Ровно-ОШВСМ – Старый Луцк-Университет
Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы
Прикарпатье-Говерла – Киев-Баскет
Суббота, 7 октября
Политехника-Галичина – Старый Луцк-Университет
Ровно-ОШВСМ – Киев-Баскет
Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы
Воскресенье, 8 октября
Политехника-Галичина – Киев-Баскет
Ровно-ОШВСМ – Черкасские Мавпы
Прикарпатье-Говерла – Старый Луцк-Университет
Регулярный чемпионат пройдет в три круга, каждая из команд сыграет по 30 матчей. После завершения регулярного сезона команды определят чемпиона Украины в матчах плей-офф.