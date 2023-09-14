Киев-Баскет продлил контракт с бигмэном Фреш-Стахановым

Киев-Баскет продлил контракт с бигмэном Артуром Фреш-Стахановым.

23-летний баскетболист присоединился к киевлянам в феврале. В весенней части Суперлиги Артур сыграл 9 матчей, в которых набирал в среднем 4,3 очка.

Ранее киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским. Также столичный клуб подписал двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Начало нового сезона в элитном дивизионе назначено на 3 октября.