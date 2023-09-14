Политехника-Галичина подписала защитника Нельсона

Политехника-Галичина подписала американского защитника Джакора Нельсона.

24-летний игрок прошлый сезон провел в Атлетико Келуш, который выступает во втором по силе дивизионе Португалии. Защитник в среднем за матч набирал 18,3 очка, совершал 6,3 подбора и 5 передач.

Нельсон сразу после приезда во Львов успел сыграть в товарищеском матче против Говерлы-Прикарпатья. Джакор оформил дабл-дабл — набрал 14 очков и совершил 11 подборов. Также на его счету два перехвата и три результативных передачи с коэффициентом эффективности 10.

Новый сезон Суперлиги Favbet стартует 3 октября. Политехника-Галичина первый матч проведет 6 октября с Черкасскими Мавпами.