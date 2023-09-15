Политехника-Галичина подписала воспитанника Днепра Бачурина

Политехника-Галичина подписала 20-летнего защитника Николая Бачурина.

Ранее Бачурин выступал за Днепр, Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР 5, Днепр-3-ДВУФК-СДЮШОР 5, СДЮШОР 5 (Днепр) и СДЮШОР 5-ДВУФК.

Бачурин уже сыграл за львовскую команду в товарищеском матче против Прикарпатья-Говерлы. Защитник набрал 10 очков, сделал 6 передач и 4 подбора за 24 минуты на площадке.

Ранее Политехника-Галичина подписала защитника Максима Сафонова, центрового Евгения Бречко и американца Джакора Нельсона.

Новый сезон Суперлиги Favbet стартует 3 октября. Политехника-Галичина первый матч проведет 6 октября с Черкасскими Мавпами.