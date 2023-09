Украина опустилась на 35-е место в рейтинге ФИБА, сборная США стала новым лидером, обойдя Испанию

Сборная Украины по баскетболу потеряла семь позиции в обновленном рейтинге ФИБА. Сине-желтые опустились на 35-е место.

Напомним, Украина не играла на чемпионате мира-2023. В августе сине-желтые выступили в пре-квалификации Олимпиады-2024, дойдя до 1/2 финала.

Новым лидером рейтинга ФИБА стала сборная США, которая обошла Испанию. В топ-3 поднялась Германия, ставшая победителем чемпионата мира-2023.

Сборная Латвии совершила рывок на 22-й позиции и теперь занимает 8-е место в рейтинге. Напомним, латвийская команда заняла пятое место на дебютном для себя чемпионате мира.

Самый большой рывок сделал Южный Судан, который поднялся на 32 позиции и теперь занимает 31-е место. Напомним, африканская сборная квалифицировалась на Олимпиаду-2024 в Париже.

Следующий официальный матч Украина проведет в феврале 2024 года против Словении в отборе на Евробаскет-2025.

Рейтинг ФИБА:

1. (+1) США — 786,6

2. (-1) Испания — 778,2

3. (+8) Германия — 759,7

4. (-1) Австралия — 755,8

5. (+1) Сербия — 755,6

6. (+9) Канада — 745,5

7. (-3) Аргентина — 743,8

8. (+22) Латвия — 743,7

9. (-4) Франция — 736,3

10. (-2) Литва — 715,5

…

35. (-7) Украина — 363,6

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨

🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!

📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR

— FIBA (@FIBA) September 15, 2023