БК Ровно подписал американского защитника Джойнера

БК Ровно подписал американского защиника Илайджу Джойнера.

24-летний баскетболист ранее выступал в сильнейшей студенческой лиге NCAA за университеты Талса и Иона. В прошлом году защитник играл в Иона Гаэлс, где в среднем набирал 11,6 очков, а также совершал 4,0 передачи и 4,2 подбора. Заключительную часть прошлого сезона Джойнер провел в элитном дивизионе Македонии, выступая за команды Куманово и Феникс 2010.

БК Ровно летом подтвердил свое участие в Суперлиге Favbet-2023/24. Ровненская команда стала победителем Высшей лиги и по спортивному принципу заслужила повышение в классе.

Новый сезон Суперлиги Favbet стартует 3 октября баблами в Киеве и Ивано-Франковске. Ровно первый матч проведет 6 октября против Старого Луцка.