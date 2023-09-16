Прометей и Харьковские Соколы сыграют в Высшей лиге-2023/24

Стал известен состав участников Высшей лиги Украины по баскетболу на сезон 2023/24.

Среди прочих, в список попали такие клубы как БК Прометей и Харьковские Соколы. Оба эти клуба до 2022 года играли в Суперлиге, но по разным причинам пропустили прошлый сезон.

Напомним, Прометей отказался от участия в Суперлиге в сезоне-2022/23 из-за разногласий с ФБУ. По итогам прошлого сезона подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, а также дошли до полуфинала Еврокубка.

Впоследствии Прометей в ФБУ относительно возможности возвращения в Суперлиге. Исполком Федерации баскетбола Украины большинством голосов принял решение предложить Прометею играть в Высшей лиге — согласно спортивному принципу. Первой реакцией клуба был отказ, однако впоследствии Прометей все-таки принял предложение Федерации и подал заявку на участие в Высшей лиге сезона-2023/24.

В свою очередь, Харьковские Соколы пропустили сезон 2022/23 в национальном первенстве из-за полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. Харьковский клуб играл в Суперлиге в период 2019-22 годов. Два сезона (2017/18, 2018/19) Соколы отыграли в Высшей лиге. В июле нынешнего года харьковчане подали заявку на участие в Высшей лиге грядущего сезона.

Полный состав участников Высшей лиги Украины по баскетболу 2023/24 выглядит так: ДиДиБао (Каменец-Подольский), СумГУ, Политехника-Галичина-2, Нико-Баскет, Политехник (Харьков), Прометей, Самбор, Селф Мейд Баскет (Киев), Харьковские Соколы, Хмельницкий, Push Team-НУФВСУ (Киев), Push Team-ЦГУ (Кропивницкий).