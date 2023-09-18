Киев-Баскет подписал защитника Стародуба

Киев-Баскет подписал украинского защитника Игоря Стародуба.

26-летний разыгрывающий в минувшем сезоне выступал за СумДу в Высшей лиге Украины. По итогам сезона Стародуб был признан лучшим защитником лиги.

Стародуб завершил сезон на третьем месте Высшей лиге по результативности, на пятом — по передачам, а также вошел в топ-10 рейтинга эффективности. В среднем за матч игрок набирал 22,8 очка. 5,0 подборов и 5,3 передач.

Ранее киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским, а также бигмэном Артуром Фреш-Стахановым. Кроме того, столичный клуб подписал двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Начало нового сезона в элитном дивизионе назначено на 3 октября.