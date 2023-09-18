Прометей подписал тяжелого форварда Боброва

Прометей усилился украинским игроком, тяжелым форвардом Вячеславом Бобровым.

В Украине Вячеслав выступал за Азовмаш, Киев, Будивельник и Днепр, неоднократно привлекался в ряды национальных сборных. В Европе Бобров поиграл за Питешти (Румыния), французские Гемпер и Нантер, испанские Гипузкоа Баскет и Фуэнлабраду.

Ранее Прометей подписал американских защитников Маркуса Кина и Рональда Марча. Также команду Ронена Гинзбурга усилил форвард сборной Украины Андрей Войналович и американский центровой Джихайв Флойд.

По итогам прошлого сезона подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, а также дошли до полуфинала Еврокубка. В новом сезоне Прометей сыграет в Высшей лиге Украины.