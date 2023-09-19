Женская сборная Украины сыграет с Сербией, Португалией и Северной Македонией в отборе на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на чемпионат Европы-2025.

Команда Евгения Мурзина попала в группу G, где ее соперницами станут Сербия, Португалия и Северная Македония. Матчи отбора пройдут в три окна: 9-12 ноября 2023 года, 7-10 ноября 2024 года и 6-9 февраля 2025 года. В каждом окне наша команда проведет по два поединка.

Напомним, сборная Украины попала в четвертую корзину при жеребьевке. Всего сформировали восемь групп. На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации.

Отдельную группу I создали для команд-хозяек Евробаскета — Италии, Греции, Чехии и Германии. Они получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА.

Сборная Украины не пробилась в финальную часть Евробаскета-2023. В квалификации сине-желтые заняли второе место группы В, пропустив в основной турнир Францию.