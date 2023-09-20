БК Ровно подписал американского центрового Клейтона

БК Ровно объявил о подписании американского центрового Трентона Клейтона.

26-летний американский центровой (206 см, 104 кг) — выпускник команды университета Питтсбург Стейт, также Трентон выступал в Аргентине, Сальвадоре, Финляндии, Португалии и Азербайджане.

Сезон 2022/23 американец провел в Суперлиге Азербайджана за Зирве Астара, где в среднем набирал 6,8 очков и 3,8 подборов за 16.2 минуты на площадке.

Клейтон — второй легионер в ростере Ровно. Ранее клуб объявил о переходе американского защитника Илайджы Джойнера.

Ровно летом подтвердил свое участие в Суперлиге Favbet-2023/24. Ровненская команда стала победителем Высшей лиги и по спортивному принципу заслужила повышение в классе.

Новый сезон Суперлиги Favbet стартует 3 октября баблами в Киеве и Ивано-Франковске. Ровно первый матч проведет 6 октября против Старого Луцка.