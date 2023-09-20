Черкасские Мавпы официально объявили о смене названия клуба

БК Черкасские Мавпы объявили о смене названия.

С нового сезона Суперлиги 2023/24 клуб будет выступать под названием Черкасские Мавпы-Днепр. Также в клубе сообщили о начале сотрудничества с КП «МСК Днепр».

«Основной целью этого партнерства является сотрудничество в целях популяризации баскетбола, организация и проведение официальных соревнований по баскетболу на национальном уровне. Мы гордимся этой новой страницей в истории нашего клуба и верим, что она принесет больше возможностей и откроет новые горизонты для наших игроков и болельщиков».

Ранее Мавпы объявили о переходе американского защитника Армони Фостера, форварда Андрея Кальниченко, центрового Романа Новикова и бигмэна Андрея Агафонова. Также соглашения с клубом продлили защитники Никита Руслов и Сергей Кузнецов, центровой Сергей Скира, а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.