Баскетбол
Женская сборная Украины начнет отбор на Евробаскет-2025 выездным матчем против Сербии 9 ноября
Стало известно расписание матчей женской сборной Украины по баскетболу в квалификации на чемпионат Европы-2025.
Команда Евгения Мурзина стартует 9 ноября выездным поединком против команды Сербии. Спустя три дня наши баскетболистки будут противостоять сборной Поругалии. Следующие два матча команда Украины сыграет через год, в ноябре 2024-го. Завершится отбор для нашей сборной матчем против Северной Македонии 9 февраля 2025 года.
- Расписание женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025
9 ноября 2023
Сербия — Украина
12 ноября 2023
Украина — Португалия
7 ноября 2024
Северная Македония — Украина
10 ноября 2024
Украина — Сербия
6 февраля 2025
Португалия — Украина
9 февраля 2025
Украина — Северная Македония
Напомним, накануне сборная Украины, которая жеребилась из четвертой корзины, узнала своих соперниц в отборе на Евробаскет. Для того, чтобы пробиться в финальную часть турнира, нашей команде нужно либо выиграть свою группу, либо занять одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).
Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.