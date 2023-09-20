Женская сборная Украины начнет отбор на Евробаскет-2025 выездным матчем против Сербии 9 ноября

Стало известно расписание матчей женской сборной Украины по баскетболу в квалификации на чемпионат Европы-2025.

Команда Евгения Мурзина стартует 9 ноября выездным поединком против команды Сербии. Спустя три дня наши баскетболистки будут противостоять сборной Поругалии. Следующие два матча команда Украины сыграет через год, в ноябре 2024-го. Завершится отбор для нашей сборной матчем против Северной Македонии 9 февраля 2025 года.

Расписание женской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025

9 ноября 2023

Сербия — Украина

12 ноября 2023

Украина — Португалия

7 ноября 2024

Северная Македония — Украина

10 ноября 2024

Украина — Сербия

6 февраля 2025

Португалия — Украина

9 февраля 2025

Украина — Северная Македония

Напомним, накануне сборная Украины, которая жеребилась из четвертой корзины, узнала своих соперниц в отборе на Евробаскет. Для того, чтобы пробиться в финальную часть турнира, нашей команде нужно либо выиграть свою группу, либо занять одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.