Киев-Баскет объявил о переходе защитника Когута

Киев-Баскет продолжает комплектацию состава перед новым сезоном Суперлиги.

Столичный клуб подписал соглашение с защитником Никитой Когутом. В минувшем сезоне 20-летний игрок был лидером Хмельницкого, где в среднем за матч набирал 18,1 очков и 8,5 подборов.

Ранее киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским, а также бигмэном Артуром Фреш-Стахановым.

Кроме того, столичный клуб подписал защитника СумДу Игоря Стародуба и двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума. Еще одним входящим трансфером стал 33-летний форвард Максим Ожегов.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Начало нового сезона в элитном дивизионе назначено на 3 октября.