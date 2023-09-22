Будивельник стал победителем предсезонного турнира в Ивано-Франковске

Будивельник стал победителем предсезонного турнира Кубок Ивано-Франковска-2023.

В заключительном матче соревнований киевская команда обыграла Прикарпатье-Говерлу — 74:55. Самым результативным игроком встречи стал Павел Буренко, в активе которого 17 очков.

В рамках Кубка Ивано-Франковска Будивельник выиграл все три матча. Ранее столичная команда победила Днепр (72:59) и Политехнику-Галичину (70:64).

Второе место турнира в Ивано-Франковске заняла Прикарпатье-Говерла, выигравшая 2 из 3 матчей. На третьей позиции расположился Днепр (1 победа), на четвертой — Политехника-Галичина.

Отметим, что 22-24 сентября в Луцке пройдет предсезонный турнир с участием Старого Луцка, БК Ровно, Черкасских Мавп и Киев-Баскета.

Новый сезон Суперлиги Favbet стартует 3 октября двумя баблами, которые пройдут в Киеве и Ивано-Франковске.