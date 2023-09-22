Киев-Баскет подписал защитника Стецюру

Киев-Баскет объявил о подписании контракта с защитником Никитой Стецюрой.

20-летний игрок в минувшем сезоне представлял Прикарпатье-Говерлу. Он провел 21 матч за клуб, в среднем набирая за игру 3,6 очка, 2,2 подбора и 0,4 передачи.

Ранее киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским, а также бигмэном Артуром Фреш-Стахановым.

Кроме того, столичный клуб подписал защитника СумДу Игоря Стародуба и двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума. Еще двумя входящими трансфером стали 33-летний форвард Максим Ожегов и 20-летний защитник Никита Когут.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Начало нового сезона в элитном дивизионе назначено на 3 октября.