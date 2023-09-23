Черкасские Мавпы-Днепр объявили состав на сезон-2023/24.

В ростере команды Артема Слипенчука 12 игроков. Среди них — легионеры Джейлен Далкорт и Армони Фостер.

Черкасские Мавпы-Днепр

Защитники: Никита Руслов, Джейлен Далкорт, Сергей Кузнецов, Армони Фостер, Максим Фесун, Михаил Митрич, Илья Упырь.

Форварды: Артур Назаренко, Андрей Кальниченко.

Центровые: Сергей Скира, Андрей Агафонов, Роман Новиков.

Главный тренер: Артем Слипенчук. Тренеры: Георгий Ступенчук, Дмитрий Нагорный.

Напомним, черкасский клуб официально сменил название на Черкасские Мавпы-Днепр. Также Мавпы сообщили о начале сотрудничества с КП «МСК Днепр».

В предыдущем сезоне команда Слипенчука заняла седьмое место в Суперлиге. В новом розыгрыше Мавпы стартуют 6 октября поединком с Политехникой-Галичиной.