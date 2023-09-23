Баскетбол
Черкасские Мавпы-Днепр объявили состав на сезон-2023/24
Черкасские Мавпы-Днепр объявили состав на сезон-2023/24.
В ростере команды Артема Слипенчука 12 игроков. Среди них — легионеры Джейлен Далкорт и Армони Фостер.
Черкасские Мавпы-Днепр
Защитники: Никита Руслов, Джейлен Далкорт, Сергей Кузнецов, Армони Фостер, Максим Фесун, Михаил Митрич, Илья Упырь.
Форварды: Артур Назаренко, Андрей Кальниченко.
Центровые: Сергей Скира, Андрей Агафонов, Роман Новиков.
Главный тренер: Артем Слипенчук. Тренеры: Георгий Ступенчук, Дмитрий Нагорный.
Напомним, черкасский клуб официально сменил название на Черкасские Мавпы-Днепр. Также Мавпы сообщили о начале сотрудничества с КП «МСК Днепр».
В предыдущем сезоне команда Слипенчука заняла седьмое место в Суперлиге. В новом розыгрыше Мавпы стартуют 6 октября поединком с Политехникой-Галичиной.