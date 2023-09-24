Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы U-17

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-17 уступила Болгарии в 1/4 финала чемпионата Европы.

Наши юниорки вышли в плей-офф с первого места в подгруппе, однако завершили выступления уже в первом раунде на вылет.

Матч проходил в вязкой борьбе, но вначале второй половины встречи болгаркам удалось оторваться в счете. Разрыв так и не удалось наверстать, несмотря на все попытки. Украинки рисковали, но серия дальних атак, предпринятая ими на финальном отрезке, не была эффективной.

Ранее украинская команда, которую тренирует Ольга Алексейчик, на турнире в Греции выиграла групповой этап, переиграв команду хозяек турнира (17:10) и уступив сборной Нидерландов (13:15).

Баскетбол 3х3. Чемпионат Европы-2023 U-17. 1/4 финала

Украина — Болгария — 13:19

Украина: Синякова, 5, Тынщук 5, Выповская, 3, Радловская