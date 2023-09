791 РЗСО, 533 средства ПВО. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 25 сентября 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.

«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 25.09.2023 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 25.09.2023 were approximately:

личного состава / personnel ‒ около/ about 276270 (+420) человек / persons,

танков / tanks ‒ 4667 (+5) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 8927 (+13) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 6260 (+27) ед,

РСЗО / MLRS – 791 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 533 (+2) ед,

самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4895 (+7),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1518 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,

подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8746 (+12) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 918 (+4).

Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 579-й день.