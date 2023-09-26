Киев-Баскет продлил контракт с центровым Юрченко и назначил его новым капитаном

Киев-Баскет официально сообщил о продлении контракта с центровым Сергеем Юрченко.

Кроме того, 36-летний игрок назначен новым капитаном столичного клуба. Ранее капитанские функции исполнял Роман Новиков, который в конце августа стал игроком Черкасских Мавп.

В прошлом чемпионате Юрченко отыграл за Киев-Баскет 32 матча, набирал 7,7 очка и выполнял 5,2 подбора в среднем за 20 минут на площадке.

Ранее киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским, а также бигмэном Артуром Фреш-Стахановым.

Кроме того, столичный клуб подписал защитника СумДу Игоря Стародуба и двух американцев: разыгрывающего Даню Кингсби и форварда Брентли Байнума. Еще тремя входящими трансфером стали 33-летний форвард Максим Ожегов, защитники Никита Когут и Никита Стецюра.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Новый сезон Суперлиги киевляне начнут 6 октября поединком против Политехники-Галичины.