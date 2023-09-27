Прометей подписал тяжелого форварда Келли

Прометей подписал американского тяжелого форварда Рашарда Келли.

Бигмэн начал профессиональную карьеру в 2018 году. Американец выступал за команды из Франции, Италии, Турции, Австралии и Литвы.

Последним клубом 28-летнего игрока был Вильнюс Вулвз. В 11 матчах за литовский клуб бигмэн в среднем за 22.6 минут на паркете набирал 11,5 очков + 5,3 подбора. Келли во время летнего межсезонья тренировался вместе с клубами НБА, завершив мини-лагерь с Шарлотт Хорнетс.

Прометей примет участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24. Также команда Ронена Гинзбурга сыграет в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Напомним, Прометей стал чемпионом прошлого сезона ЛЭБЛ, обыграв в финальном матче рижский ВЭФ.