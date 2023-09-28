Будивельник подписал центрового Лукинского

Будивельник объявил о подписании центрового Владислава Лукинского. Детали соглашения с 23-летним игроком не уточняются.

Лукинский готовился с Будивельником к новому сезону. Центровой хорошо проявил себя и сумел убедить тренерский штаб столичной команды во главе с Дмитрием Забирченко предложить ему контракт.

В прошедшем сезоне Лукинский играл за Житомир в Высшей лиге. В среднем за игру Владислав набирал 13,7 очка и делал 9,0 подбора.

Летом Лукинский стал лучшим скорером чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

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