ФИБА наложила трансферный бан на Будивельник.

Запрет на регистрацию новых игроков действует с 27 сентября. Бан столичному клубу наложен из-за задолженностей перед экс-игроком киевлян Джианом Клавеллом.

По результатам судебного разбирательства, Будивельник должен выплатить Клавеллу более 26 тысяч долларов США. По решению Баскетбольного арбитражного трибунала киевский клуб должен выплатить пуэрториканцу 20 тысяч долларов в счет ранее непогашенной задолженности и 6160 евро (около 6,9 тыс долларов) в качестве различных издержек.

Атакующий защитник выступал за Будивельник с 2021 по 2022 годы, становился в его составе серебряным призером Суперкубка Украины. В 2022 году игрок сборной Пуэрто-Рико покинул Украину и перешел в чемпионат родной страны. Однако в июне того же года он продолжил карьеру в Прометее.

Будивельник стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, выиграв в Суперлиге 31 матч при одном поражении.

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