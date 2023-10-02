Киев-Баскет подписал американца Марканвиса

Киев-Баскет официально сообщил о заключении соглашения с американским бигмэном Хаймоном Марканвисом.

27-летний игрок уже прошел медосмотр и приступил к тренировкам в составе столичного клуба.

Ранее Марканвис выступал за Борисфен (Могилев) и ТальТех (Таллинн).

В это межсезонье Киев-Баскет развил бурную трансферную деятельность. В частности, киевляне продлили контракты с форвардами Назарием Кисильчуком и Вадимом Заплотинским, бигмэнамим Артуром Фреш-Стахановым и Сергеем Юрченко. Последний стал новым капитаном команды.

Кроме того, столичный клуб подписал защитника СумДу Игоря Стародуба и двух американцев: разыгрывающего Дани Кингсби и форварда Брентли Байнума. Еще тремя входящими трансфером стали 33-летний форвард Максим Ожегов, защитники Никита Когут и Никита Стецюра.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах. Новый сезон Суперлиги киевляне начнут 6 октября поединком против Политехники-Галичины. Уже в среду, 4 октября, команда отправится в Ивано-Франковск, где ей предстоит сыграть стартовый матч чемпионата.