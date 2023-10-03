Будивельник уступил Днепру в центральном матче первого игрового дня Суперлиги Favbet 2023/24

В центральном противостоянии первого игрового дня Суперлиги Favbet 2023/24 Днепр в Киеве одержал победу над Будивельником — 72:66.

Первая половина поединка проходила в равной борьбе. Ни одному из соперников не удавалось организовать комфортный отрыв. На большой перерыв команды отправились с минимальным перевесом днепрян — 37:36.

Решающий рывок удался команде Владимира Коваля в третьей четверти, по итогам которой она получила преимущество +8. На финальном отрезке матча гостям удалось удержать перевес и праздновать победу.

MVP встречи стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, который не начинал матч в старте, но здорово сыграл во второй половине. Отметим и результативность разыгрывающего киевлян Павла Буренко (20 очков).

Завтра, 4 октября, Днепр сыграет против Запорожья, которое в стартовом матче сезона уверенно обыграло Кривбасс. Криворожскому клубу будет противостоять Будивельник 5 октября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Днепр — 66:72 (15:17, 21:20, 15:22, 15:13)

Будивельник: Буренко (20 + 6 передач), Луценко (13), Конев (9 + 7 подборов), Кошеватский (9), Сандул (8 + 8 подборов), Зайцев (3), Кольченко (2), Кабанов (2)

Днепр: Тимофеенко (18 + 9 подборов), Горобченко (13 + 6 передач – 4 потери), Закурдаев (12 + 6 подборов – 4 потери), Загреба (9 + 5 подборов), Дубоненко (7), Сипало (5), Бондарчук (4), Сорочан (2), Тарасенко (2)