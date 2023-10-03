Запорожье обыграло Кривбасс в стартовом матче Суперлиги Favbet 2023/24

Чемпионат Суперлиги Favbet сезона-2023/24 стартовал в Киеве. В стартовом поединке Запорожье одержало победу над Кривбассом — 83:61.

Запорожцы быстро сумели организовать отрыв в 11 очков. В конце первой четверти их преимущество составляло +18 однако сопернику удалось частично выровнять положение.

Тем не менее, команда Валерия Плеханова продолжила наращивать перевес и на большой перерыв ушла со счетом 29:27. В третьей четверти Запорожье довело перевес до 30 очков, после чего тренер активно задействовал ротацию, и Кривбасс сумел немного сократить отставание, уйдя от разгрома.

Лучшими игроками матча стали Виталий Быков, набравший 22 очка, а также Александр Сизов, оформивший дабл-дабл.

Во втором матче стартового игрового дня играют Будивельник и Днепр.

Запорожье завтра, 4 октября, сразится с Днепром, а Кривбасс будет противостоять команде БИПА-Сборная Одесской области.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Кривбасс — 83:61 (28:18, 21:9, 20:14, 12:20)

Запорожье: Быков (22), Сизов (15 + 10 подборов), Буц (12 + 7 подборов), Морозов (11 + 4 подбора), Хохоник (9 + 8 передач), Липовцев (6), Тельчаров (4 + 4 подбора), Дмитренко (2), Климанов (2)

Кривбасс: Тищенко (11 + 7 подборов), Мартынов (11 + 5 подборов), Челован (9), Бибиков (8 + 4 подбора +5 передач), Сергейчик (8), Бречка (6), Мельник (5), Гуля (3)