БИПА уверенно обыграла Кривбасс в Суперлиге

БИПА-Сборная Одесской области уверенно обыграла Кривбасс в матче киевского бабла Суперлиги-2023/24 — 67:44.

Одесситы завладели преимуществом с первых минут и удерживали его в течение всего матча. Команда Вадима Пудзырея выиграла три четверти, лишь в последней позволив соперникам сыграть с равным счетом.

Лучшим игроком встречи стал защитник Александр Шашков, который набрал 21 очко, а также совершил один подбор и два ассиста. Десять и более очков в матче также добыли Дмитрий Малиновский, Евгений Ткаченко и Александр Рябчук. У криворожан 12 очков набрал Никита Бибиков.

БИПА одержала свою первую победу в новом сезоне. В следующем матче одесситы сыграют с Днепром 5 октября.

Кривбасс потерпел второе поражение, ранее криворожане уступили Запорожью. Команда Сергея Кораблева завершила выступления в первом киевском бабле.

Суперлига. Регулярный сезон

БИПА-Сборная Одесской области — Кривбасс — 67:44 (19:13, 21:13, 14:5, 13:13)

БИПА: Ткаченко (11 + 8 подборов + 2 блок-шота), Малиновский (10 + 5 подборов), Рябчук (10 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Баранов (5 + 7 подборов), Кадыгроб (0 + 7 подборов), Шашков (21), Бугорский (4 + 4 подбора), Конев (4), Товкач (2 + 5 подборов)

Кривбасс: Мартынов (5 + 7 подборов), Мельник (5 + 6 подборов), Тищенко (4), Бречка (2), Бибиков (12 + 4 подбора), Сергейчик (6), Бондаренко (4 + 4 подбора), Челован (4 + 4 подбора), Кундык (2)