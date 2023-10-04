Днепр одержал вторую победу в Суперлиге, обыграв Запорожье

Днепр одержал победу над Запорожьем в матче киевского бабла Суперлиги-2023/24 — 78:69.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако далее днепряне завладели преимуществом. На большой перерыв команды ушли с перевесом +13 в пользу команды Владимира Коваля.

Днепр довел преимущество до 16 очков, после чего запорожцы сумели перехватить инициативу. В последней четверти подопечным Валерия Плеханова удалось сократить отставание до пяти очков. Однако днепряне ответили тремя подряд трехочковыми, после чего довели матч до победы.

MVP матча стал Сергей Загреба, оформивший дабл-дабл (15 очков и 10 подборов). В составе запорожцев по 14 очков набрали Роман Морозов и Дмитрий Липовцев.

Днепр идет без потерь в Суперлиге, выиграв второй поединок. Запорожье потерпело первое поражение.

В следующем матче команда Коваля сыграет против БИПА — Сборная Одесской области 5 октября. Запорожцы завершили выступления в первом киевском бабле.

Суперлига. Регулярный сезон

Запорожье — Днепр — 69:78 (19:21, 13:24, 18:14, 19:19)

Запорожье: Быков (12+6 перехватов), Хохоник (9+8 подборов + 8 передач), Сизов (10+7 подборов), Буц (8), Морозов (14), Липовцев (14 + 8 подборов + 3 перехвата), Тельчаров (2)

Днепр: Сорочан (6), Сипало (2), Закурдаев (18+7 подборов), Загреба (15+10 подборов), Горобченко (2+12 передач), Дубоненко (16), Тимофеенко (13+8 подборов), Бондарчук (6)