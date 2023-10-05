Будивельник одержал первую победу в сезоне, разгромив Кривбасс

Будивельник разгромил Кривбасс в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 80:55.

Чемпионы Украины захватили преимущество с первых минут. Уже после стартовой четверти Будивельник выигрывал с перевесом +19 очков. Далее киевляне уверенно довели матч до победы.

MVP встречи стал Александр Кольченко, который набрал 19 очков и совершил 3 подбора и 4 ассиста (РЭ 21). Павел Буренко достиг отметки 16 очков, Владимир Конев набрал 9 очков и совершил 13 подборов.

Будивельник одержал свою первую победу в Суперлиге. Напомним, в стартовом матче чемпионы проиграли Днепру (66:72). Кривбасс завершил киевский бабл с тремя поражениями.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Кривбасс — 80:55 (25:6, 15:18, 23:16, 17:15)

Будивельник: Зайцев (1), Буренко (16), Луценко (9), Конев (9+13 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Сандул (3+8 подборов), Кольченко (19), Кошеватский (9), Лукинский (8+5 подборов), Кабанов (6)

Кривбасс: Бондаренко (3), Тищенко (11 + 6 подборов), Бибиков (14+5 подборов), Мельник (14+5 подборов), Челован (9+6 подборов), Мартынов (4)