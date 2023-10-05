Днепр обыграл БИПА и единолично возглавил Суперлигу FAVBET

Днепр в матче лидеров обыграл БИПА в киевском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24 — 79:58.

Первая половина прошла в равной борьбе, с небольшим перевесом в счете повели днепряне. Ключевой стала третья четверть, которую Днепр выиграл с преимуществом +10 очков.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий днепрян Михаил Горобченко. Игрок набрал 9 очков, отдал 11 передач, совершил 6 подборов и 3 перехвата (РЭ 22).

Днепр одержал третью победу в трех матчах и единолично возглавил Суперлигу. БИПА потерпела свое первое поражение в новом сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА-Сборная Одесской области — Днепр — 58:79 (20:20, 16:19, 8:18, 14:22)

БИПА: Рябчук (11 + 6 передач + 4 подбора), Ткаченко (7 + 5 подборов), Баранов (6), Кадыгроб (5), Малиновский (4 + 3 передачи), Шашков (17), Товкач (4), Бугорский (2), Рудык (2)

Днепр: Закурдаев (12), Загреба (11 + 5 подборов), Горобченко (9 + 11 передач + 6 подборов + 3 перехвата), Бондарчук (8), Тарасенко (6 + 4 передачи), Тимофеенко (14 + 6 подборов), Дубоненко (8), Сипало (7 + 3 подбора + 2 блок-шота), Сорочан (4)