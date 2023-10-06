БК Ровно добыл первую победу в Суперлиге FAVBET, переиграв Старый Луцк

БК Ровно добыл свою первую победу в текущем сезоне Суперлиги FAVBET.

На старте сезона ровенский клуб уверенно переиграл Старый Луцк-Университет — 82:61. Первую четверть выиграли номинальные хозяева паркета (23:8), однако на перерыв луцкий клуб ушел с отставанием всего в шесть пунктов (28:34).

После паузы Ровно сумел оформить рывок (12:0) и довел встречу до победы. Лучшим игроком у ровенского клуба стал Элайджа Джойнер, который с 24 очками установил новый рекорд результативности сезона.

Завтра команды продолжат игры в бабле, который проходит в Ивано-Франковске. Ровно сыграет с Киев-Баскетом, а Старый Луцк будет противостоять Политехнике-Галичине.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Старый Луцк-Университет — 82:61 (23:8, 11:20, 22:10, 21:17)

Ровно: Джойнер (24 + 6 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Соловьев (15 — 5 потерь), Шанюк (11), Мочалов (10 + 7 подборов), Шепелев (7 + 8 подборов), Водолазский (7 + 7 подборов), Чиж (3), Рябой (3), Герасимчук (2)

Старый Луцк: Мусиенко (17 + 5 подборов), Коровяков (10), Дюпин (8), Томас (6 + 6 подборов), Алтухов (5), Коцько (4 + 8 подборов + 4 передачи), Дейна (4), Бедлинский (4), Глушко (3)