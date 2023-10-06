Черкасские Мавпы в напряженном матче обыграли Политехнику-Галичину

Черкасские Мавпы в напряженном поединке обыграли Политехнику-Галичину в матче ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 67:55.

На площадке большую часть времени шла равная борьба. Команды поочередно выходили вперед, никому не удавалось добиться большого преимущества. Решающей стала последняя четверть, которую Мавпы выиграли с перевесом в +11 очков.

Лучшим игроком встречи стал капитан черкасской команды Никита Руслов, который набрал 11 очков, совершил 5 подборов, 2 передачи и 4 перехвата. В составе львовян самым результативным был Джакор Нельсон, набравший 20 очков.

В следующем матче Мавпы сыграют с Прикарпатьем-Говерлой, а Политехника-Галичина встретится со Старым Луцком. Оба поединка пройдут 7 октября.

Суперлига. Регулярный сезон

Политехника Галичина — Черкасские Мавпы-Днепр — 55:67 (16:13, 14:17, 14:15, 11:22)

Политехника-Галичина: Нельсон (20+5 подборов), Квентин Дешон (10), Карпюк (4), Крамар (2), Сафонов (10+5 подборов), Качанов (3), Ходов (2+8 подборов), Бачурин (2), Станишевский (2)

Черкасские Мавпы-Днепр: Фостер-Бойд (2), Далкорт (18+5 передач), Агафонов (9+7 подборов), Кузнецов (0+5 подборов), Новиков (16+6 подборов), Руслов (11+5 подборов + 4 перехвата), Скира (8+9 подборов), Кальниченко (3+5 подборов)