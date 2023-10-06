Киев-Баскет уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче ивано-франковского бабла Суперлиги — 99:84.

Киевляне завладели преимуществом с начала встречи, выиграв первую четверть с перевесом в 10 очков. В дальнейшем подопечные Владимира Холопова удерживали комфортный перевес до самого завершения матча.

MVP матча признан центровой киевлян Сергей Юрченко, который набрал 23 очка и совершил 5 подборов и 2 перехвата. Самым результативным игроком встречи стал капитан ивано-франковцев Сергей Старцев, набравший 26 очков.

В следующем матче Киев-Баскет сыграет с БК Ровно, Прикарпатье-Говерла встретится с Черкасскими Мавпами. Оба поединка пройдут 7 октября.

Суперлига. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет — 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (15), Аврахов (7), Лесик (7), Дроздов (6), Старцев (26 + 6 подборов + 5 передач), Кабацюра (16 + 3 перехвата + 2 блок-шота), Горобченко (5 + 8 передач), М. Тимофейчук (2)

Киев-Баскет: Юрченко (23+5 подборов), Байнум (23+4 передачи + 3 перехвата), Кингсби (17+6 перехватов + 4 передачи), Заплотинский (8+7 подборов + 5 передач), Кисильчук (2), Ожегов (15), Фреш-Стаханов (4), Хаймон (4), Иванов (3)