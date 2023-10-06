Политехника-Галичина подписала американского центрового Дэвиса

Политехника-Галичина объявила о подписании американского центрового Квентина Дэвиса.

Прошлый сезон Дэвис провел в чемпионате Грузии. В среднем он проводил на площадке 30,6 минут и набирал за матч 15,7 очков.

Ранее Политехника-Галичина подписала защитника Максима Сафонова, центрового Евгения Бречко и защитника Николая Бачурина. При этом Дэвис — второй легионер в рядах Галичины после соотечественника Джакора Нельсона.

Новый сезон Суперлиги Favbet для Политехники-Галичины стартует сегодня, 6 октября, игрой с Черкасскими Мавпами в Ивано-Франковске.