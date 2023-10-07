БК Ровно уверенно обыграл Киев-Баскет в Суперлиге FAVBET

БК Ровно добыл вторую победу в ивано-франковском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24, обыграв Киев-Баскет — 81:64.

Подопечные Михаила Переверзия уверенно выиграли первую половину встречи с преимуществом в 18 очков — 51:33. После большого перерыва команда из Ровно спокойно довела встречу до итоговой победы.

В составе БК Ровно по 15 очков набрали Алексей Соловьев и Артем Водолазский. Самым результативным игроком Киев-Баскета стал Даня Кингсби (17 очков).

В первом матче сезона БК Ровно переиграл Старый Луцк-Университет (82:61). Киев-Баскет в первом матче переиграл Прикарпатье-Говерлу (99:84).

8 октября БК Ровно сыграет с Черкасскими Мавпами, а Киев-Баскет встретится с Политехникой-Галичиной.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Киев-Баскет 81:64 (23:18, 28:15, 15:10, 15:21)

БК Ровно: Водолазский (15), Соловьев (15), Шепелев (14 + 9 подборов + 3 потери), Шанюк (11), Джойнер (11 + 13 передач + 4 подбора + 3 перехвата), Мочалов (8 + 5 подборов), Чиж 5, Вит. Лемишко (2 + 6 подборов)

Киев-Баскет: Кингсби (17), Байнум (13 + 6 потерь), Хаймон (8 + 11 подборов), Ожегов (6), Иванов (6), Заплотинский (5 + 10 подборов + 4 передачи), Юрченко (4), Фреш-Стаханов (2), Когут (2), Стародуб (1)