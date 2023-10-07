Политехника-Галичина уступила Старому Луцку в напряженном поединке

Старый Луцк в напряженном поединке обыграл Политехнику-Галичину в матче ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 78:73.

Поединок проходил в равной борьбе. Львовяне выиграли первую четверть — 16:15, однако на большой перерыв команды ушли при минимальном перевесе соперника — 37:36.

В третьей четверти Старый Луцк сумел оторваться на 12 очков. Но львовяне сумели сократить отрыв, а в концовке поединка уже сами вели с преимуществом +7. Решающий рывок остался за командой из Луцка — итоговая победа 78:73 в триллере с непредсказуемым сюжетом.

Лучшим игроком Политехники-Галичины стал Джакор Нельсон — 23 очка, 6 подборов, по 5 передач и перехватов. В составе команды победителей наиболее отличились Александр Прозапас (25 очков), Евгений Коровяков (17+8+5) и Антон Мусиенко (8+10+9).

Следующие матчи обе команды сыграют 8 октября. Политехника-Галичина будет противостоять Киев-Баскету, а Старый Луцк — Говерле.

Суперлига. Регулярный сезон

Политехника-Галичина — Старый Луцк — 73:78 (16:15, 20:22, 17:20, 20:21)

Политехника-Галичина: Нельсон (23 + 6 подборов + 5 передач + 5 перехватов), Ходов (13 + 5 подборов), Сафонов (11 + 5 подборов + 3 передачи — 5 потерь), Дэвис (11 + 4 подбора + 3 перехвата + 2 блокшота), Карпюк (4), Бачурин (4), Крамар (3), Бречко (2), Станишевский (2)

Старый Луцк: Прозапас (25), Коровяков (17 + 8 подборов + 5), Томас (14 + 7 подборов), Мусиенко (8 + 10 передач + 9 подборов + 4 блокшота — 7 потерь), Марков (7), Бедлинский (3), Коцько (3 — 5 потерь), Дейна (1)