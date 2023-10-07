Прикарпатье-Говерла обыграла Черкасские Мавпы в Суперлиге FAVBET

В заключительном матче игрового дня в ивано-франковском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24 местная Прикарпатье-Говерла обыграла Черкасские Мавпы-Днепр.

На большой перерыв команды ушли при счете 39:37 в пользу Мавп. В третьей 10-минутке Прикарпатье-Говерла совершила небольшой рывок и вышла вперед 56:53.

В ходе четвертой четверти подопечные Евгения Мурзина вели +10. Мавпы попытались отыграться, но представителем Ивано-Франковска удалось удержать победный счет — 74:68.

MVP встречи стал Павел Горобченко. В активе игрока ивано-франковской команды 15 очков, 4 подбора и 6 передач. В составе Мавп 21 очко набрал Андрей Кальниченко.

Это первая победа Прикарпатье-Говерлы на старте сезона. Черкасские Мавпы-Днепр потерпели первое поражение.

8 октября Прикарпатье-Говерла сыграет со Старым Луцком, а Черкасские Мавпы встретятся с БК Ровно.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы-Днепр — 74:68 (18:19, 19:20, 19:14, 18:15)

Прикарпатье-Говерла: Лесык (18 + 6 подборов), Горобченко (15 + 4 подбора + 6 передач + 4 потери), Старцев (15 + 4 подбора + 4 передачи), Кабацюра (10 +9 подборов), Аврахов (6), Чугунов (5 + 8 подборов), М. Тимофийчук (3), Дроздов (2)

Черкасские Мавпы-Днепр: Кальниченко (21 + 6 подборов), Агафонов (13), Новиков (12), Далкорт (6 + 4 подбора), Скира (6), Фостер-Бойд (3), Кузнецов (3 + 4 подбора + 4 передачи), Руслов (2), Назаренко (2)