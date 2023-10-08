Черкасские Мавпы обыграли БК Ровно в Суперлиге FAVBET

В матче ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 Черкасские Мавпы-Днепр нанесли первое поражение в сезоне дебютанту элитного дивизиона БК Ровно.

Поначалу ровенчане были сильнее, уверенно выиграли первую четверть, однако во второй соперник совершил перелом, и к большому перерыву был оформлен минимальный разрыв в пользу Мавп.

В дальнейшем инициатива была уже за черкасской командой. Ровно постоянно догоняло, несколько раз сравнивало, но решающий отрезок остался за Черкасскими Мавпами.

В составе победителей наиболее мощную игру показал Андрей Агафонов, оформивший дабл-дабл. Его поддержали сразу трое партнеров, набравшие по 14 очков.

Обе команды одержали по две победы в трех матчах. Далее в Суперлиге перерыв, следующие поединки пройдут во второй половине октября.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Черкасские Мавпы-Днепр — 71:82 (24:16, 13:22, 18:20, 16:24)

БК Ровно: Соловьев (17 + 4 передачи), Мочалов (11 + 5 подборов), Водолазский (10), Шепелев (9 + 7 подборов), Герасимчук (8), Джойнер (6 + 7 передач), Рябой (4), Шанюк (2), Чиж (2), Вит. Лемишко (2)

Черкасские Мавпы-Днепр: Агафонов (21 + 11 подборов), Кальниченко (14 + 7 подборов – 5 потери), Далкорт (14 + 6 подборов), Новиков (14 + 6 подборов), Скира (7), Руслов (7), Фостер-Бойд (3), Кузнецов (2)