Прикарпатье-Говерла вырвала победу над Старым Луцком в поединке Суперлиги FAVBET с закрученным сюжетом

В заключительном поединке ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 местная Говерла-Прикарпатье сумела одержать волевую победу над Старым Луцком.

В процессе напряженного поединка, который не отличался высокой реализацией, гости завладели перевесом и старательно его держали. Первую четверть Луцк выиграл с разницей +5, а к большому перерыву цифры были 27:21 в его пользу.

С третьей четверти Говерла постепенно начала наверстывать упущенное. Решающий рывок удался хозяевам последнюю десятиминутку. Луцк этот отрезок провалил, сумев набрать всего 8 очков.

Для Говерлы-Прикарпатья эта победа стала второй из трех в рамках домашнего бабла. Старому Луцку удалось выиграть лишь раз. Следующие свои матчи команды проведут 17-22 октября.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк — 54:49 (9:14, 12:13, 18:14, 15:8)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (14 + 4 передачи), Горобченко (12 + 4 подбора), Кабацюра (11), Лесик (6 + 5 подборов), Чугунов (5 + 4 подбора), Аврахов (2), Дроздов (2), М. Тимофийчук (2)

Старый Луцк: Мусиенко (13 + 4 подбора), Коровяков (11 + 6 подборов), Стейси (6 + 5 подборов – 6 потерь), Прозапас (6), Алтухов (4 + 4 подбора), Глушко (3), Коцько (2 + 4 подбора), Дейна (2), Панфилов (2)