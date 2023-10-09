Форвард Днепра Тимофеенко признан MVP первой игровой недели Суперлиги FAVBET-2023/24

Форвард Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP первой игровой недели Суперлиги FAVBET-2023/24.

Днепряне стали единственной командой, которая прошла стартовый бабл без поражений, обыграв при этом действующего чемпиона Будивельник. Тимофеенко стал самым эффективным игроком команды, форвард в трех матчах набирал в среднем 15,0 очка и 7,7 подбора.

Символическая пятерка первой игровой недели Суперлиги:

Элайджа Джойнер (БК Ровно) — 13,7 очка, 9,0 передачи, 3,7 подбора, 2.7 перехвата (РЭ 20.3)

— 13,7 очка, 9,0 передачи, 3,7 подбора, 2.7 перехвата (РЭ 20.3) Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) — 18,3 очка, 4,3 подбора, 4,3 передачи (РЭ 18.0)

— 18,3 очка, 4,3 подбора, 4,3 передачи (РЭ 18.0) Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 25,0 очка, 4,3 подбора, 3,3 перехвата, 2,3 передачи (РЭ 19.7)

— 25,0 очка, 4,3 подбора, 3,3 перехвата, 2,3 передачи (РЭ 19.7) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 15,0 очка, 7,7 подбора (РЭ 16.3)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 14,3 очка, 7,0 подбора, 3,3 передачи, 2,0 блок-шота (РЭ 21.0)

Следующий бабл пройдет в Киеве с 17 по 22 октября. В первый день игровой недели Черкасские Мавпы сыграют с Кривбассом, а Киев-Баскет — с Днепром.