Прометей крупно уступил Бешикташу в Еврокубке

Прометей крупно уступил Бешикташу во втором туре группы А Евролиги-2023/24 — 70:92.

Турецкая команда завладела преимуществом с первых минут. После первой половины Прометей уступал 12 очков хозяевам площадки.

После большого перерыва Бешикташ продолжил диктовать свою игру. Подопечные Ронена Гинзбурга не сумели переломить ход встречи и потерпели первое поражение в сезоне.

В первом туре Евролиги Прометей уверенно обыграл Гамбург (97:77). В следующем матче команда Гинзбурга сыграет 14 октября против Раплы в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге. В Еврокубке Прометей далее встретится с Лондон Лайонс 18 октября.

Баскетбол. Еврокубок. Группа А. 1-й тур

Бешикташ — Прометей — 92:70 (20:17, 26:17, 22:17, 24:19)