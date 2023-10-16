Ровно-ОШВСМ подписал тяжелого форварда Смита

Ровно-ОШВСМ подписал американского тяжелого форварда Ромео Смита.

28-летний американец — выпускник университетской команды Missouri Valley в 2018 году. Во время профессиональной карьеры выступал в клубах США, Испании, Эстонии, Литвы и Парагвая.

Прошлый сезон американский тяжелый форвард провел в Liga EBA, четвертом дивизионе Испании, за команду Санта Круз Тенерифе. Смит в среднем набирал 17,5 очков и 8,5 подборов (17,3 РЭ) за 33,3 минуты на площадке в 15 матчах.

Ровно-ОШВСМ одержал две победы в трех стартовых матчах Суперлиги-2023/24. В следующем матче подопечные Михаила Переверзия сыграют с БИПА 20 октября.