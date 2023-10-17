Черкасские Мавпы уверенно обыграли Кривбасс в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 71:51.

Команда Артема Слипенчука захватила преимущество с самого начала. Уже на большой перерыв соперники ушли с перевесом +10 очков в пользу черкасчан. Кривбасс выровнял игру в третьей четверти, однако заключительная десятиминутка прошла вновь с превосходством Мавп.

Центровой Сергей Скира совершил дабл-дабл, набрав 25 очков и сделав 18 подборов. В составе криворожан самым результативным стал Анатолий Челован, набравший 12 очков.

Мавпы одержали третью победу в четырех матчах и занимают второе место в Суперлиге. Кривбасс остается единственной командой, не побеждавшей в нынешнем сезоне.

В следующем матче Черкасские Мавпы сыграют с лидером Днепром 18 октября. Кривбасс в этот же день встретится со Старым Луцком.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Кривбасс — 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)

Черкасские Мавпы: Скира (25 + 18 подборов + 4 блок-шота), Митирич (15 + 4 подбора), Далкорт (9 + 5 подборов), Кузнецов (4), Новиков (2 + 12 подборов + 3 передачи), Кальниченко (7), Фостер -Бойд (4+3 передачи), Назаренко (3), Упырь (2)

Кривбасс: Тищенко (9 + 7 подборов + 3 перехвата), Бречка (3 + 3 передачи), Бондаренко (2), Сергейчик (2), Кундык (2), Мартынов (12), Челован (10 + 6 подборов), Бибиков (4), Мельник (4 + 9 подборов), Гуля (3)