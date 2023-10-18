Днепр обыграл Черкасских Мавп, добыв пятую кряду победу на старте Суперлиги FAVBET

Днепр победил Черкасские Мавпы в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 78:65.

Ключевой в поединке стала вторая 10-минутка, которую Днепр выиграл с преимуществом в 15 очков. Мавпы попытались отыграться и оставили за собой третью четверть, но на большее подопечных Артема Слипенчука не хватило.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Днепра Сергей Загреба, в активе которого 22 очка и 6 подборов. 15 очков набрал Станислав Тимофеенко.

Днепр выиграл пятый кряду матч на старте сезона и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги Favbet. Черкасские Мавпы потерпели второе поражение и занимают 4-ю позицию.

19 октября Днепр сыграет со Старым Луцком. Черкасские Мавпы следующий матч проведут в конце октября против БИПЫ.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Днепр — 65:78 (14:17, 15:30, 20:15, 16:16)

Черкасские Мавпы: Митирич (14 + 4 передачи), Скира (13 + 6 подборов), Далкорт (10 + 4 потери), Руслов (8 + 5 передач) Новиков (5), Фостер-Бойд (5), Кальниченко (3 + 8 подборов), Агафонов (3), Кузнецов (2 + 3 передачи), Упырь (2)

Днепр: Загреба (22 + 6 подборов), Тимофеенко (15 + 8 подборов + 5 передач), Сипало (11 + 6 подборов), Закурдаев (9 + 8 подборов), Горобченко (8 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Дубоненко (5), Тарасенко (4), Бондарчук (2), Сорочан (2)