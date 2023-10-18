Днепр одержал очередную победу, обыграв Киев-Баскет в Суперлиге FAVBET

Днепр одержал уверенную победу над Киев-Баскетом в Суперлиге FAVBET — 91:73.

Ключевой в матче стала вторая четверть, которую днепряне выиграли с перевесом в +12 очков. После большого перерыва команды вели равную игру, а Днепр довел встречу до победы.

MVP матча стал Александр Тарасенко, набравший 25 очков, 5 подборов и 4 ассиста. Дабл-дабл сумел сделать Михаил Горобченко (11 очков и 11 передач). В составе киевлян отличился Даня Кингсби, который обновил рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 34 очка.

Днепр продолжает выступать без потерь, одержав четвертую победу в четырех матчах. Киев-Баскет занимает десятое место, имея одну победу.

В следующем матче Днепр сыграет с Черкасскими Мавпами 18 октября. Киев-Баскет встретится с аутсайдером Кривбассом 19 октября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр — 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)

Киев-Баскет: Хаймон (8+7 подборов), Ожегов (2), Кингсби (34+5 передач), Заплотинский (4+5 подборов), Байнум (13+6 подборов), Стародуб (7), Иванов (3), Стецюра (2)

Днепр: Бондарчук (7), Тимофеенко (12 + 8 подборов), Закурдаев (16 + 7 передач), Горобченко (11 + 6 подборов + 11 передач), Тарасенко (25+5 подборов + 4 передачи), Сорочан (10), Сыпало (6+6 подборов), Дубоненко (2), Джерихов (2)